Els responsables de la redacció del Pla Director Urbanístic de l’Agulla tenen clar que a l’espai del parc s’hi ha de preveure unes piscines d’estiu. No han de ser convencionals, sinó ‘naturalitzades’, un concepte que s’intueix el que vol dir però s’hauria de concretar. En qualsevol cas, és un episodi més de la persistència amb què Manresa, al llarg de diversos moments i diferents debats sobre planejament, posa a sobre la taula la conveniència de crear unes piscines anomenades d’estiu fora de l’àrea urbana de la ciutat. Durant anys, la localització que semblava òbvia era el Congost; més recentment, apareix l’Agulla com a escenari. Evidentment, un complex d’aigua per a usos lúdics a l’Agulla o al Congost podria fer molt goig, però qualsevol projecte d’aquest estil serà molt menys realista que afegir una zona descoberta i lúdica a l’actual localització de les piscines municipals, on hi ha espai per ampliar, aparcament, i una instal·lació preexistent que facilitaria molt que es pugui fer realitat. I a més, a l’abast a peu de milers de ciutadans. Esperant el gran complex, Manresa continua amb una piscina descoberta mísera. I n’hi ha per anys.