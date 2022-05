L’any 2019, amb un conveni, es va crear amb seu a la Unitat Docent de Medicina del campus Manresa, la Càtedra de Salut Mental, mitjançant un conveni entre la Universitat de VIC-UCC, la Fundació d’Estudis Superiors de Ciències de la Salut i la Fundació Althaia. La primera amb aquest nom i els seus objectius de tot l’Estat. I la tercera amb aquest nom del món, però sense els mateixos objectius.

Aquest article és el primer que firmo com a psiquiatre i no com a director de la Càtedra. El projecte, darrere la Càtedra, existia i existeix un projecte, ha evolucionat de manera satisfactòria i després de tres anys calia replantejar una renovació de la direcció, i fer-ho de manera que permeti, en les bases posades, consolidar-lo i fer-lo créixer: les mateixes institucions han estat treballant en els darrers mesos per nomenar una persona amb capacitat de liderar el projecte.

Doncs bé, el passat dia 22 d’abril es va realitzar a la sala d’actes de la Fundació Althaia un acte acadèmic on es va visualitzar el relleu de la direcció. Durant el mateix es va posar en relleu la necessitat de continuar treballant en la formació i creació de coneixement basada en l’atenció Integral i Integrada a les persones en recursos comunitaris; i amb una especial atenció a la Promoció de la Salut Mental i la Prevenció de les malalties psiquiàtriques. Una recerca que permeti conèixer els determinants socials en les disfuncions mentals, com la lluita contra l’estigma. Sí i l’objectiu de l’atenció és atendre a les persones en la Comunitat, aquesta, la població ha d’estar sensibilitzada per acompanyar i afavorir la recuperació de les persones afectades. Fem una reflexió, ara que trontollen els valors democràtics; un sistema d’atenció en salut mental de qualitat i respectuosa amb els drets de les persones, requereix d’una societat democràtica.

Per no badar més, l’actual director de la Càtedra és el Dr Antoni Corominas Díaz, Doctor en Medicina per la Universitat de Barcelona, antic director de salut mental de Mollet i, responsable en la Divisió de Salut Mental de Manresa d’haver liderat el primer Hospital de Dia per malalts mental, lligat a un hospital general, basat en criteris comunitaris. El relleu, per part del Dr. Corominas, en la direcció només fa esperar la consolidació del projecte i la visió de ser referents en aquest camp. Manresa sempre ha sigut visualitzada pel seu potencial i qualitat en l’àmbit sanitari, i més en els darrers anys en el camp de la salut mental, un feliç i esperançador relleu.

L’acte acadèmic no va estar només protagonitzat per professionals sinó que la veu i l’assistència de persones i familiars d’afectats va ser protagonista, i és que cada vegada més les persones amb malalties han de formar part i involucrar-se en el procés terapèutic. La Fundació Althaia i Osonament han sigut líders en capacitar a persones afectades per tal que puguin actuar com agents de salut. Un èxit que tindrà continuïtat, ja es prepara una segona edició i, com havia de ser, millorada.