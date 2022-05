La darrera actualització de l’Atles del món rural recull, com publiquem avui, que els territoris de l’interior de Catalunya han experimentat durant el darrers dos anys una inflexió a l’alça en la seva població, com a conseqüència de la pandèmia. La covid ha portat molts ciutadans de les zones urbanes més denses a valorar la qualitat de vida dels municipis petits i del mon rural, la qual cosa s’ha traduït en un tomb en la llarguíssima tendència a la pèrdua de població. No passa a tot arreu, però sí que és un fenomen detectable i esperançador. Ahir, però, aquest mateix diari publicava el cas de l’estudiant de batxillerat de la Quar, al Berguedà, que per connectar-se a internet quan ha de fer treballs online ha de sortir de casa i enfilar-se a un turó a pescar línia de dades. Si la tendència a sortir del món metropolità es consolida i no és simplement una reacció momentània a la pandèmia, només els municipis que tinguin una bona connexió de banda ampla tenen possibilitats d’invertir la tendència secular al despoblament. Per a molts pobles petits, és ara o mai.