El Baxi apuja el llistó

El Bàsquet Manresa, actualment Baxi Manresa, afronta aquest cap de setmana una experiència única en els seus 90 anys d’història. Per primer cop, jugarà una final a quatre d’una competició europea, la cirereta -fins ara- d’una temporada esplèndida en la qual el club desafia les seves fronteres i intenta trencar els seus sostres. Entre dues mil cinc-cents i tres mil seguidors faran costat a l’equip avui a Bilbao, que viurà una marea vermella manresana. El club enriqueix i renova, així, la seva llegenda d’equip petit capaç de fer coses increïbles amb la plantilla més barata de l’ACB. Arribar fins a la Final Four ja ha estat un gran èxit, una actualització de la memòria, encara molt present a tot el país, dels dies en què va guanyar la copa i la lliga, una gesta que no ha estat igualada per cap equip remotament comparable. Guanyar el títol tercer títol continental aquest cap de setmana ja seria de traca i mocador però, en tot cas, el Baxi ja ha guanyat i, amb ell, ha guanyat tota la ciutat. Esdeveniments així animen els ciutadans a elevar allò a què creuen que pot aspirar la ciutat. Avui, Manresa recorda que el seu llistó pot ser elevat i que no ha de renunciar a res.