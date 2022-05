És l’hora del turisme sostenible

Fa dos anys, l’esclat de la pandèmia de covid-19 va sacsejar profundament el sector turístic mundial, també el del Bages. Una sacsejada que ha tingut importants efectes en les empreses del sector, que s’han vist obligades a reorientar els seus models de negoci i a adaptar-se a una situació del tot incerta. També hem vist com els hàbits dels turistes i visitants canviaven, buscant fugir de les aglomeracions i apostant per destinacions tranquil·les, segures i en les quals l’entorn natural té una gran importància.

En aquest nou paradigma, el Bages té molts factors a favor. Som un territori sense massificació turística i, a la vegada, molt proper a grans ciutats com Barcelona i amb atractius de primer nivell com la muntanya de Montserrat. Tenim un comarca amb importants extensions de bosc i paisatge agrícola, el que ens ofereix grans possibilitats per al desenvolupament d’una oferta de circuits de senderisme i cicloturisme que, tal i com hem pogut comprovar en les darreres fires en les quals hem participat, són propostes amb una gran demanda per part dels visitants. I, finalment, disposem d’una àmplia i atractiva oferta de cases d’agroturisme, una categoria d’allotjament que s’ha vist clarament beneficiada per aquesta nova tendència turística.

A tot això, cal sumar-hi la revalidació del territori com a Geoparc Mundial de la Unesco, un segell que avala la feina feta els darrers anys per posar en valor el nostre patrimoni no només geològic, sinó també natural, cultural, gastronòmic i humà. Un distintiu que ens posiciona clarament i mundialment com a destinació d’un turisme sostenible, respectuosa amb el territori i amb les persones que hi viuen.

És en aquesta línia en la que treballem des del Consell Comarcal del Bages a través de Bages Turisme i en col·laboració amb tots els agents de la comarca. Amb projectes importants com la Ruta del vi de la DO Pla de Bages, una proposta que també respon a una tendència a l’alça, la de l’enoturisme, amb el valor afegit d’un posicionament cultural gràcies al qual posem en valor el patrimoni de pedra seca vinculat a l’activitat vitivinícola. També, i relacionat amb l’auge del turisme rural mencionat anteriorment, volem ser una destinació atractiva per a les famílies, on aquestes puguin connectar amb la vida rural, conèixer pobles amb encant, descobrir el dinamisme de la ciutat de Manresa, fer rutes a la natura, visitar productors agroalimentaris, gaudir d’espais singulars com Cardona o Sant Benet de Bages...

I per últim, apostem pel turisme de reunions, convençuts que la nostra comarca té les condicions idònies per ser l’escenari d’esdeveniments corporatius de petit i mitjà format. Un dels trets diferencials que ofereix el Bages és la possibilitat de fer aquests esdeveniments en espais singulars com castells, masies, cellers, etc., una opció molt competitiva per a les empreses que es dediquen a l’organització d’esdeveniments i busquen nous espais a prop de Barcelona. En aquest sentit, hem fet un esforç per recollir i estructurar tota l’oferta d’espais i activitats, amb l’objectiu de donar-la a conèixer entre les empreses i els organitzadors d’esdeveniments.

Mantenir els valors que ens diferencien és imprescindible. I per això des del Bages veiem el turisme en clau de sostenibilitat. Perquè el turisme sostenible és un nova manera de viatjar, però també d’oferir experiències i propostes turístiques al territori, des de l’autenticitat i el respecte. Estem convençuts que, si seguim en aquesta línia, el turisme pot esdevenir una activitat econòmica important per al territori, i també una font d’autoestima per a tots els bagencs i bagenques.