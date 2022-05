Quan vam saber que, en comptes de James Bond, nosaltres teníem a Villarejo, vam començar a sospitar que, en temes d'espies, Espanya probablement se semblaria més a la TIA de Mortadel·lo i Filemó que al MI6.

Per això no ens va sorprendre saber que, en comptes de voler salvar el món, l'únic que volien els nostres agents, era fer tripijocs amb els recursos públics en benefici de les seves pròpies butxaques.

En saber que el CNI està polititzat pel PPSOE, s'entén que estiguin confosos sobre els enemics de l'estat, creient que son els adversaris polítics, la democràcia o tots els espanyols, sobretot si son catalans.

Això explica la seva obsessió per les urnes de l'1 d'octubre (com la seva incompetència explica que no en trobessin ni una) i a la vegada aclareix perquè espien representants públics, mentre tenien en nòmina a l'imam de Ripoll quan preparava l'atemptat de les Rambles.

Si quan veiem a M a la pantalla, ens sentim segurs i en bones mans, en veure a la ministra Robles justificant que per defensar a la pàtria l'Estat es converteixi en una banda mafiosa com Kaos, només podem posar-nos a plorar de pena.

El més sorprenent és sentir-los dir que tot s'ha fet legalment, malgrat que el món sencer està horroritzat i condemna tals pràctiques. Clar que, si tot ha estat legal, exemplar i un treball excel·lent, ¿per què encara no ha sortit ningú atribuint-se la seva autoria?

Finalment, pels que es pregunten per què volem la independència: ¿encara no han entès que és precisament per tot això, para allunyar-nos el més possible d'aquest Estat feixista, repressor, incompetent i histèric?