Un Baxi de premi

S’han d’haver fet moltes coses bé per ser el club de moda a l’ACB, tenir el millor jugador i el millor entrenador en una votació de competició europea i, sobretot, haver seduït milers de manresans i catalans al voltant de cinc homes que intenten posar una pilota relativament gran dins d’una anella relativament petita. El Baxi Manresa, com ha explicat en les darreres hores el seu entrenador, Pedro Martínez, ha escrit una de les millors pàgines de la història aquest any i seria fantàstic, i tremendament emocionant, que aquest vespre es posés la cirereta al pastís. Del que ja s’ha fet abans de la final, que és jugar contra un dels millors equips de la lliga ACB d’aquest temporada, es pot dir que el Baxi n’ha estat el gran guanyador. L’equip bagenc ha obtingut cinc guardons, entre ells el de millor jugador de la competició, per a Chima Moneke, un pivot baix, amb una empatia impressionant, i amb una energia i una capacitat física que el posa entre els millors. I el de millor entrenador, per a Pedro Martínez, tècnic que ha trobat a Manresa un club que l’ha deixat treballar, un home que s’hi ha abocat i que demostra partit rere partit que en sap un pou.