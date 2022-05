Sobre reinventar-se

Al vagó de tren que anava cap a Terrassa no vaig poder evitar escoltar la conversa d’una persona jove que es lamentava telefònicament de la seva pobresa amb una altra persona interlocutora que, pel context, no es trobava en millors condicions anímiques ni materials.

No vaig poder evitar escoltar la conversa perquè parlava per l’aparell com si, en realitat, no li calgués. Tal com està el pati, al transport públic, a la feina o al carrer és possible escoltar narrada la vida privada dels altres. A vegades perquè fins i tot fan exhibició pública que els importa una merda la seva privacitat o ignoren que a la nit la gent dorm i tot el que cridin al mig del carrer anirà a importunar orelles alienes. En altres casos hi ha persones que es voldrien fondre, però no tenen més remei que parlar amb, per exemple, la seva doctora o doctor en un autobús sobre la seva intimitat.

Aquest no era el cas de la persona jove que, un cop havia fet partícips de la seva dissort la resta de viatgers que no s’havien posat els auriculars per escoltar música, es va encendre un porro d’haixix mentre consumia la cervesa escumosa d’una ampolla de vidre de la marca Desperados.

Tenia aparcat el seu vehicle de mobilitat unipersonal (patinet) ocupant un altre seient. Quan el tren encara no havia arrencat va passar pel costat un company que va continuar, després de saludar-lo, uns vagons més enllà. Llavors ell va acabar les seves tasques, va muntar sobre el patinet i per l’andana es va desplaçar, suposo, fins al vagó de l’amic.

Estic segur que heu escoltat moltes vegades el terme reinventar-se. Habitualment, s’utilitza lligat a la presumpta necessitat d’adaptar-se a un entorn canviant perquè si no ho fas ets un antic i estàs acabat. El ramat ha beneït aquests plantejaments i bela sovint les meravelles de la reinvenció. Per exemple, jo li hauria pogut dir a aquella persona jove que si estava tan malament que es reinventés.

Però no ho vaig fer per temor que em respongués que si no s’ha reinventat la geopolítica per evitar les carnisseries, si no s’ha reinventat el sistema bancari per no excloure tantíssima gent, si no s’han reinventat les energètiques per deixar de plomar la població en general i si quan es reinventa la informació institucional és per institucionalitzar la propaganda, per quins set sous s’havia de reinventar ell que combinava amb tanta traça la mobilitat pública i la unipersonal amb productes que li feien oblidar tot plegat.