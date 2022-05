La benzina de la victòria

El Baxi Manresa està de moda. La febrada que ha generat l’equip és de les que fan època. L’ambient que s’ha viscut aquest any al pavelló manresà del Nou Congost, en una evolució in crescendo des de l’inici fins ara, ha estat una gran notícia per al bàsquet de la ciutat. La temporada 2021-2022 ha estat la de la culminació d’un projecte que s’ha anat coent a foc lent els darrers anys i que ha esclatat enguany. Els pilars de l’èxit cal buscar-los en un fet inqüestionable: els projectes esportius que triomfen es basteixen sobre la victòria. No és fàcil aconseguir-ho i no sempre allò que es programa pensant que anirà bé, acaba allà on s’havia previst, és cert. Però els afeccionats es mouen, sobretot, quan els seus equips guanyen. Té molt valor el suport que reben els jugadors quan es passen temporades dolentes, diu molt a favor de la societat que protegeix el club, però l’ambientàs que es viu al Nou Congost, el ple de cada setmana, les més de 4.000 persones ocupant els carrers de Bilbao en els tres dies de la final de la Champions només s’explica perquè s’ha demostrat abans que guanyar és possible. Aquesta és la benzina que fa funcionar la màquina.