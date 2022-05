El no a les gàbies

L’any 2009 Manresa inaugurava el que havia de ser un nou concepte de parc urbà al mig de la ciutat. A la zona de plaça Catalunya hi naixia el parc Vila Closes. Per dissort dels familiars de l’estimat pintor manresà, els veïns van oblidar el nom oficial de l’indret i el van rebatejar com a parc de les Gàbies. Havia nascut un problema. Les gàbies era un identificació pejorativa, era veure una proposta urbanística en negatiu. I per molt que avui s’expliquin els arquitectes, entre la ciutadania s’ha imposat aquesta visió. Les estructures metàl·liques, que van néixer abans que el verd, no han generat valoracions positives i les dificultats administratives que han trobat els veïns per modificar, retocar o fer marxa enrere en el projecte han estat de tal magnitud que no ha contribuït a res més que ampliar les veus de rebuig. Els veïns de plaça Catalunya no volen les gàbies, i al mateix temps reclamen que l’Ajuntament executi part del compromís adquirit el 2016. Un any abans que els ciutadans tornin a les urnes per triar ajuntaments, el conflicte reapareix.