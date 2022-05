Per a una salut global

Avui és el Dia Internacional de la Infermera, una jornada commemorativa que promou el Consell Internacional d’Infermeres (CII) amb la finalitat de donar a conèixer les contribucions de les infermeres a la societat. És un dia per celebrar i fer visible la nostra professió, però avui i per sobre de tot, cal traslladar un agraïment immens al conjunt de les infermeres.

Cada una de nosaltres, en els diferents rols, hem estat testimonis d’una realitat que mai haguéssim imaginat. Cal un reconeixement explícit a les infermeres per la resposta exemplar que s’ha donat i que encara s’està donant. Un exemple de compromís, respecte i esforç per la dedicació plena i sense descans a l’emergència sanitària i social provocada per la covid-19. Les infermeres hem estat clau en la transformació de les organitzacions, i en identificar i atendre les necessitats dels ciutadans. Ho hem fet demostrant un alt nivell de preparació i lideratge, quedant palès, més que mai, el valor del nostre paper dins del sistema sanitari.

El lema del Consell Internacional d’Infermeres d’enguany diu: «Invertir en infermeria i respectar els drets per a garantir la salut global». Segurament els desafiaments en l’àmbit de la salut són molt similars arreu ja que el moment actual és de profunda transformació social, científica i tecnològica. Les despeses augmenten, persisteix l’escassetat de personal, els professionals de la salut estan cansats i no se senten prou valorats.

Es diu que falten milions d’infermeres per als propers anys a tot el món i, per això, hem d’estar atents, ja que les infermeres som el grup de treballadors de la salut més nombrós. No puc estar més d’acord en el missatge del CII i, si volem garantir la salut global i fer els sistemes de salut més sostenibles, cal invertir en infermeres. Sense infermeres no podem cuidar les persones ni oferir sistemes de salut de qualitat.

Per assolir aquest repte, s’han d’abordar problemes fonamentals de la nostra professió: augmentar l’estatus i perfil de la infermera. Continuar formant, innovant i investigant fins a aconseguir tenir les suficients infermeres amb qualificacions adequades i en els llocs correctes, per a poder donar l’atenció que el pacient necessita.

Caldria, entre d’altres, adequar el nombre d’infermeres per habitant, reconèixer les especialitats, avançar en la pràctica avançada, la prescripció infermera, i posar més en valor l’aportació que fa la nostra professió al servei de la salut de les persones.

Amb aquesta mirada àmplia que ens caracteritza, les infermeres i infermers estem sempre allà on se’ns necessita. Hem de seguir treballant per a millorar la cura i la salut de les persones del nostre territori, al mateix temps que ens hem d’encoratjar per afrontar el futur amb il·lusió. Si no ens l’imaginem millor, difícilment serem capaços de crear-lo, oi? Ens cal visualitzar-lo com una oportunitat per millorar i fer avançar la nostra professió.