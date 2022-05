Valors contraposats que conviuen a la Cerdanya

Cada vegada hi ha més i millors ofertes de rutes per la Cerdanya. Tant el Consell Comarcal com els disset ajuntaments de la part sud de la vall van creant noves propostes que complementen la visita a la comarca. Les rutes se centren en el coneixement del patrimoni natural però també en el cultural. El catàleg és extens. Així, per exemple, Turisme de Cerdanya en col·laboració amb el Bisbat d’Urgell han consolidat la ruta de les Claus de les Esglésies de Cerdanya i projecten nous itineraris que se sumin als dos exitosos de l’Obaga i la Solana que permeten entrar a les ermites romàniques de la vall; ajuntaments com ara el de Puigcerdà, el de Bolvir i el de Ger promouen rutes al llarg de les sèquies i torrents que abasteixen d’aigua els nuclis urbans; el Cerdanya Happy Walking oferirà el mes que ve vuit rutes pels principals racons naturals de la vall amb el regal d’un tast de productes agroalimentaris; aquesta proposta complementa el programa de visites a pagès que a l’estiu obre les portes de les masies i explotacions ramaderes que fan possible als turistes conèixer per dins el sector primari i el seu rol cabdal per a la realitat econòmica i social de la comarca; Llívia ha instal·lat nous miradors panoràmics i ha millorat els itineraris locals que hi donen accés a fi efecte que els visitants coneguin també el seu entorn natural i l’atalaia que suposa per veure el conjunt de la vall; l’Ajuntament de Bellver i el Parc Natural el Cadí Moixeró han reimpulsat la seu de Talló amb una exposició que analitza l’entorn natural del municipi i, alhora, serveix de punt de partida pels principals itineraris per l’àrea natural de la Batllia, amb ascensions com ara a les Penyes Altes o el Coll de Pendís i la zona del Cadí més oriental; el Consell ha obert la ruta En veu de dona que permet descobrir a través del testimoni enregistrat de 24 dones del món rural, accessibles en 24 punts d’interès de tota la vall, la realitat històrica de la societat pirinenca; Alp potencia el senderisme per una trama extensa de camins que evidencien que a la seva muntanya hi ha molt més que pistes d’esquí; la Molina i Ferrocarrils preparen un gran mirador al cim de la Tosa per consolidar una pujada que ara també es pot fer al complet amb el telecabina Cadí-Moixeró. I com aquestes, centenars de propostes que, analitzades, constaten els valors en alça que promouen a la Cerdanya tant el sector públic com el privat: natura, salut, ramaderia, pagesia, tradició, esport, economia de proximitat... Valors contraposats a la construcció voraç de cases i pletes que s’està menjant la vall.