Maig de festes

La Fira de l’Ascensió i l’Expobages se separen. De fet, l’Expobages es queda com a Fira de l’Ascensió, perquè és el certamen que se celebra en la data més propera a la celebració, i el que passarà formalment és que una setmana abans el Passeig de Manresa s’omplirà de firaires i, en un tram, d’artesans. El comerç de la zona, que obre per l’Ascensió, continuarà aixecant la persiana en aquesta data. Les atraccions de la mainada quedaran instal·lades al polígon dels Trullols els dos caps de setmana. I si ens mirem el calendari festiu del mes de maig, ens adonarem que el darrer dissabte i diumenge hi ha la Festa del Riu. Hi ha una fixació per tenir un maig d’agenda plena a Manresa. La ciutat, el comerç, els qui vetllen per l’organització i els que participen en la fira experimentaran enguany amb la proposta. El cel i la temperatura, un factor que pot tenir molt a veure amb l’èxit o el fracàs d’aquestes propostes a l’aire lliure, es presenta aquest primer cap de setmana com un aliat. Més enllà d’omplir el calendari, ara el repte és veure si els ciutadans queden satisfets amb la separació d’esdeveniments.