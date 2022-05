És per poc temps que encara estic amb vosaltres. Us dono un manament nou: que us estimeu els uns als altres. Tal com jo us he estimat, estimeu-vos també vosaltres. Per l’estimació que us tindreu entre vosaltres tothom coneixerà si sou deixebles meus». En l’evangeli d’aquest diumenge rebem aquest manament nou, que ens estimem els uns als altres, un manament que en aquests moments de l’actualitat el trobem més que necessari i adient de recordar que mai, un manament que ens ajuda en el nostre camí. Per què no hauríem d’estimar els altres?, per què no els puc dedicar un temps d’estimació? Segurament un moment, unes paraules, una ajuda, una visita, un record, aquestes tantes petites o grans coses, de segur ajuden que aquest manament pugui estar viu en nosaltres.

Sabem i som conscients que el món que vivim és un món complicat, un món de presses, de tribulacions, de no tenir gaire temps, de penúries, i malauradament també de guerres. De guerres grans i petites, properes i llunyanes, però de guerres. En la seva encíclica Fratelli Tutti del 3 d’octubre del 2020, el papa Francesc ens parla de les diferents ombres d’un món tancat, un món on la història dona signes de tornar enrere i en què s’enceten conflictes anacrònics que ja semblava que estaven superats, sorgeixen nacionalismes tancats, exacerbats, ressentits i agressius. Tal com diu el papa Francesc, el bé, com també l’amor, la justícia i la solidaritat, no s’assoleixen d’una vegada per sempre, han de ser conquerides dia a dia. És aquest amor el que trenca les cadenes que ens aïllen i ens separen, construint ponts; amor que ens permet construir una gran família on tots ens podem sentir com a casa. Trobant camins de retrobament, i de recomençar des de la veritat.

Pot ser, doncs, una bona forma de poder posar en pràctica aquest manament nou, estimar, fer el bé, acompanyar, ajudar i sobretot perdonar, el perdó ens ha d’ajudar a poder continuar a estimar-nos els uns als altres. Posem-hi el nostre gra de sorra i fem que amb les nostres humils accions ajudem a fer avançar la nostra societat per construir aquest món a través d’aquest manament nou. «Us dono un manament nou: que us estimeu els uns als altres. Tal com jo us he estimat, estimeu-vos també vosaltres».