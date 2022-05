Sobre reinventar-se 2

Si la setmana passada explicava el cas de la persona jove usuària del tren cap a Terrassa que amb patinet, xancletes i gorra va combinar amb desimboltura la utilització del transport col·lectiu i unipersonal, fumar-se un porro d’haixix i veure’s una cervesa amb tequila Desperados, avui narraré històries de tornada.

Infants del cau o del Mijac acompanyats de persones monitores que, amb gran responsabilitat i dolçor, tractaven d’impedir que imitessin Jane i Tarzan fent perilloses evolucions per les barres utilitzades habitualment per ajudar els passatgers sense seient a mantenir la verticalitat.

I dues persones joves emprenedores que negociaven a crits per telèfon, com si no el necessitessin, la compra de mòbils d’alta gamma a 50 euros la unitat com a màxim. A banda de la marca, només importava que es posessin en marxa i es carreguessin, tota la resta podia no funcionar. Sobtava la naturalesa de la transacció i obria incògnites sobre la procedència dels aparells i la utilitat posterior que tindrien. El que quedava clar és que la transacció tenia com a objectiu aconseguir beneficis propis.

En un tercer front, dues persones joves més no van atendre la petició d’ensenyar el bitllet plantejada per la jove persona revisora, que, quan va veure que ni tenien bitllet ni el pensaven pagar i, a més, pujaven de to les respostes i iniciaven el perillós joc de mesurar l’aplom de la persona contrincant, va optar per trucar als Mossos d’Esquadra. Davant la possibilitat que la trucada en curs al cos policial tingués conseqüències negatives, i sense trobar indicis de feblesa en la persona treballadora del ferrocarril, van optar per fugir.

En un quart front una persona que ja no era jove i patia d’artritis observava des del mòbil un programa sobre bodes de la reialesa. A les mans plenes de nusos, anells grans, i a les orelles, arracades de fantasia. El telèfon, sostingut sobre l’atrotinat carro de la compra de quadres foscos. Agitava la mà per evitar que Jane i Tarzan aterressin sobre les seves coses o, potser, per diluir el soroll de la compravenda a crits d’articles de telefonia a preu de ganga o per dir adeu als polissons.

Un vagó de tren, tot un microcosmos amb supernoves en formació, forces gravitacionals en moviment i meteorits que et poden impactar a la cara. Vides paral·leles durant una estona amunt o avall sobre rails metàl·lics. Pols d’estrelles en diferents estadis i òrbites subjecte a lleis universals i relatives. Tots.