L’empresa de Castellbell i el Vilar Forminsa ha adquirit les instal·lacions de la multinacional nord-americana Dayco a Torroella de Baix, a Sant Fruitós, per reimpulsar-hi l’activitat industrial. Es tracta d’una bona notícia per al territori i per un doble motiu. D’una banda, perquè suposa mantenir almenys vint-i-cinc llocs de treball dels setanta que ocupava Dayco, que va tancar portes l’11 de març passat en una operació anunciada feia un any. I d’altra banda, perquè Forminsa anuncia que els seus plans per a la planta de Sant Fruitós consisteixen a desenvolupar un projecte innovador per al vehicle elèctric que, asseguren els seus responsables, pot potenciar en pocs anys l’activitat al territori i, per extensió, l’ocupació. Al Bages i al territori central en el seu conjunt calen més projectes que apuntin en la direcció de la nova indústria que siguin capaços de sumar-se als grans corrents del sector en plena transformació de l’automoció, com és el cas de Forminsa amb l’aliança empresarial Future: Fast Forward del grup Volkswagen.