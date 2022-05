Abans d’Ucraïna

D e vegades la història inventa coincidències capricioses. Finlàndia, ara sota el focus i a punt de fer un tomb històric entrant a l’OTAN, es va independitzar de Rússia quan es va enfonsar el règim tsarista, igual que Ucraïna es va independitzar quan es va enfonsar el règim soviètic. En vigílies de la Segona Guerra Mundial, Rússia va exigir a Finlàndia una franja de terreny a Carèlia per tal de donar seguretat a Leningrad, que era a només trenta quilòmetres de la frontera (¡l’obsessió russa per la distància a les fronteres!). Els finlandesos es van negar. Els russos els van atacar i els finlandesos van resistir amb una eficàcia inesperada durant dos mesos. L’exèrcit rus va demostrar una sorprenent incompetència, que sembla que va ser un dels factors que van animar Hitler a llançar la invasió de 1941. Malgrat tot, Finlàndia va haver d’acabar acceptant un acord de pau assumint unes pèrdues territorials encara més grans que les que se li reclamaven inicialment. Un any després, els finlandesos van contraatacar, aquest cop amb el suport d’Alemanya. Sí: l’avui idealitzada Finlàndia, en un cas de gran necessitat, va acceptar aliar-se amb Hitler. Al final, les fronteres van continuar com estaven, Finlàndia no va recuperar res i va quedar finlanditzada a l’ombra soviètica. No és ben bé veritat que la història es repeteixi. Però la geografia sí: es repeteix per sempre.