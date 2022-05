Ferrater sobre la pintura de De Martín

Enguany tot en va ple de Gabriel Ferrater, per ser el centenari del seu naixement, mentre que l’any 2020 fou el centenari de Josep Maria de Martín Gassó. Sort que Òmnium Cultural de Berga va posar una placa commemorativa a la façana de casa seva, si no, hauria passat totalment desapercebuda aquesta efemèride. Ferrater i De Martín eren molt bons amics, els dos feien vida a l’Ateneu Barcelonès, van escriure una novel·la a mitges: Un cuerpo o dos. Segons em va explicar Jordi Amat (biògraf de Ferrater), encara existeix un esborrany d’una altra possible novel·la feta per ells dos, on es parla d’una ciutat que fa un important torneig d’escacs i d’un Casino. Evidentment és quasi segur que l’escenari seria Berga. De Martín vivia davant del Casino Berguedà i després de la guerra s’hi feien uns importants tornejos d’escacs.

L’any 1981, l’editorial barcelonina Seix i Barral va publicar Sobre pintura, llibre de Gabriel Ferrater on explica la seva docta opinió sobre diversos pintors. De la pàgina 63 a la 93 és el capítol dedicat a De Martín. On hi fa una anàlisi acurada de la seva pintura i obra gràfica. Recomano la lectura d’aquestes pàgines per saber més de la seva obra. En Kap (Jaume Capdevila) va dir-me l’altre dia que tothom reconeix Gabriel Ferrater com a excel·lent crític literari, i en canvi no és gaire coneguda la seva faceta com a expert en pintura. Té tota la raó, però de mica en mica enguany la tasca de Ferrater va sent coneguda divulgada i tota la seva obra reeditada.

Pel contrari, a Berga, res de res amb les obres escrites de De Martín, la seva obra gràfica, pintura i tot el que ell va fer quan era al davant del Museu de Berga... Mai no podré entendre com no hi ha un museu amb l’obra pictòrica i gràfica de De Martín, amb els seus innumerables cartells, obres de Patum, va crear l’oreneta com a símbol queraltí, i desenes i desenes de quadres... Això de ben segur no hauria passat mai en cap altra ciutat de Catalunya. «Berga és com és», deia un polític local ja jubilat, però hi ha coses que fan tota la pena i vergonya del món. Tothom calla, però sabrem el perquè no hi ha res de res seu a la ciutat on va néixer.

L’any passat Òmnium va començar a servar la seva memòria, com a mínim ara tenim una placa que recorda la seva existència. En la seva vida, quan era batlle de Berga en Josep Maria Badia, Jordi Puntas, aleshores el director de L’Erol, va fer que la ciutat li atorgués la medalla d’or. Fou un acte memorable, l’escriptor Joan Perucho (company de carrera de De Martín li va fer una glossa que va ser reproduïda per diversos diaris barcelonins, com l’Avui i La Vanguardia) i para de comptar...

Pel que m’han dit, es prepara una exposició sobre Josep Maria de Martín a Berga. Esperem que, ja ultrapassat el seu centenari, el poder polític local berguedà comenci a fer-li justícia.