De la fira i l’Expo

La Fira de l’Ascensió de Manresa, una tradició secular, ha viscut durant els darrers temps canvis substancials motivats, primer, per la decisió de treure l’ExpoBages del Palau Firal i portar-lo al carrer coincidint amb la fira, i després per la decisió de separar els dos esdeveniments en dos caps de setmana diferents. Quan l’ExpoBages va escampar-se pel centre de Manresa coincidint amb la fira tradicional es va argumentar que la coincidència sumaria en benefici d’ambdues. Enguany, després de la pausa de la covid, els responsables de Fira de Manresa han fet marxa enrere considerant que és millor especialitzar cada una de les dues cites. El resultat sembla que no ha acabat de funcionar. La presència a la ciutat no ha estat especialment lluïda i les opinions recollides entre els firaires són negatives. La majoria es queixen del canvi i són crítics amb la disposició de l’oferta de parades. Per fer un diagnòstic complet caldrà veure com funciona l’ExpoBages al carrer en solitari, però és segur que els responsables han de revisar com cal encarar-ho en el futur.