Bellver de Cerdanya va substituir ahir l’alcalde i es va incorporar al reduït club de municipis que tenen alcaldesses. En el cas de Bellver, la primera de la seva història. Laia Serra, regidora del grup majoritari d’Endavant Cerdanya (amb set dels nou regidors), va ser elegida quan falta un any per a les eleccions en substitució de Xavier Porta, que va dimitir juntament amb el seu fill Joan, també regidor, davant les acusacions que li fa principalment el grup ecologista SOS Pirineus, que ha portat a la Fiscalia el cas de la casa que Joan Porta ha construït sobre el que havia estat una antiga caseta on les normes urbanístiques no permeten construir un habitatge. El col·lectiu considera que hi pot haver un delicte urbanístic i els assenyalats, que defensen que la nova construcció no té ni llum ni aigua i per tant no es pot considerar un espai residencial, han decidit plegar. Laia Serra té ara la responsabilitat de garantir, en tot el que estigui a la seva mà, que el cas és aclarit sense cap mena de dubte. Quan sobrevola el poble una acusació que és aviat per saber si és fonamentada o injusta, el rigor i la transparència han de ser més extrems que mai per la bona imatge del poble.