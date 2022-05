Sembla que tot va tornant a la normalitat. Dos any després de la maleïda covid, vull dir, que ho va parar tot. Ha tornat la fira de l’Ascensió, les atraccions als Trullols, els tastos de cervesa a l’Ametlla de Merola, la fira de Sant Isidre a Solsona, aquest cap de setmana hi ha haurà l’ExpoBages a Manresa i el que ve la Festa del Riu, per posar només alguns exemples d’activiatst que s’han pogut tornar a celebrar celebrar o que se celebraran. Tots sembla tan normal que fins i tot s’ha anunciat que el rei (emèrit) Joan Carles I, també torna. I els lladregots de carteres i rellotges de luxe a Barcelona ja no van tan escassos de feina perquè ja hi ha turistes.

Però la normalitat és el que realment volem? No sé què dir-vos. Hi deu haver de tot a la vinya del Senyor, que diria la meva àvia. La beguda més que espirituosa Jack Daniel’s -quins records de joventut, un o dos dits en un vas ample i sense gel- resulta que ho ha volgut saber i, a part de voler vendre el que en diuen whiskey de Tennessee, han fet una enquesta per conèixer els principals desitjos de la societat espanyola. O això diuen. O sigui, tot va tornant a la normalitat, però a tu què és el que realment t’agradaria fer?, se suposa que ha preguntat. No sé a qui. A mi no. I a vosaltres?. Al que anàvem, però. La majoria, un 65 %, ha contestat que voldria donar la volta al món en llibertat. No li veig cap mèrit. Jo també. Un 17 % voldria canviar de feina. Entesos. I un 12 % el que voldria realment és escriure un llibre. Doncs només hi ha una solució: posar-s’hi i a veure per on peta.

Segons el whiskey de Tennessee, amb l’enquesta ha percebut que la gent vol recuperar el temps perdut, que té ganes de complir els somnis que no ha pogut satisfer, i que ara, amb la tornada a la normalitat és hora de fer el que sigui possible perquè es facin realitat. Donar la volta el món és fàcil. Només cal temps i diners. Canviar de feina -que bàsicament vol dir voler treballar menys i cobrar més- ja ho veig més complicat, i escriure un llibre ha de ser dificilíssim, no ho creieu?.

I acabo. Jack Daniel’s recomana practicar la filosofia Make it Count perquè aquesta tornada a la normalitat sigui el més agradable possible. Vindria a dir que gaudeix del moment i dels petits detalls. No ho diuen, però hi afegirien que amb un bo got de whiskey de Tenessee. Sobretot si no pots anar a donar la volta al món, no pots canviar de feina i no en saps prou per escriure un llibre. En aquests casos, alerta. No és obligatori acabar-se l’ampolla.