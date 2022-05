Avui notícia, demà oblit

Avui Ucraïna acapara la informació dels conflictes armats però d’aquí a uns mesos malauradament s’afegirà al llistat dels conflictes oblidats. Els pronòstics indiquen que l’actual guerra a Ucraïna s’allargarà força temps i com passa amb altres guerres acabarà sent eclipsada pel següent conflicte bèl·lic que sorgirà. D’aquesta bogeria russa se’n parlarà un xic més perquè afecta molt directament a l’economia europea.

Els conflictes de més enllà com són els de l’Àfrica i l’Orient Mitjà no consten en les agendes dels mandataris polítics. Només se’n recorden quan han de fer negoci amb la venda d’armament i quan han d’espoliar la riquesa natural del país.

Mentre l’atenció internacional es fixa en la tragèdia d’Ucraïna altres terribles guerres prossegueixen. Guerres que han deixat de ser actualitat tot i que el patiment de la gent és el mateix a Ucraïna que a Síria, el Iemen, a Somàlia, a Nigèria, etc. El conflicte de Palestina s’eternitza. El passat 15 de maig es van complir 74 anys d’aquest inacabable drama. Va iniciar-se el segle passat i no s’albira el final que permeti viure en pau.

Mentre les organitzacions humanitàries denuncien constantment els conflictes oblidats els dirigents polítics de l’anomenat ordre mundial es limiten a fer esporàdiques declaracions de condemna.

Qui se’n recorda de Síria? Han passat 11 anys d’ençà que va iniciar-se la guerra civil a Síria i la devastació i el dolor de la gent continua present. Quasi el 90% de la seva població viu per sota del llindar de la pobresa. Dels seus 19 milions d’habitants n’hi ha 13 milions que s’han vist obligats a desplaçar-se : 6,7 milions de desplaçats interns i 6,6 milions d’exiliats a altres països. S’han comptabilitzat 610.000 persones mortes de les quals 160.000 civils i entre aquests 25.000 nens i nenes.

Qui se’n recorda del Iemen? Han passat 7 anys d’ençà que va iniciar-se el conflicte armat. El Iemen està considerat el país més pobre de l’Orient Mitjà. Dels gairebé 30 milions d’habitants els dos terços de la població pateix fam; 377.000 víctimes mortals, directes o indirectes provocades per la guerra. Segons l’UNICEF cada dia 8 nens/es són assassinats o mutilats. Set anys patint constants bombardejos amb una mitjana de 200 atacs aeris mensuals per part de la coalició internacional liderada per Aràbia Saudita. Aquests dies el Iemen és noticia perquè l’ONU el passat mes d’abril va propiciar una treva de dos mesos. Des que va iniciar-se el conflicte el març de l’any 2015 mai s’havia aconseguit una treva que durés un mes sencer. De moment s’està respectant però Nacions Unides ja ha advertit que es tracta d’una treva i no pas d’un alto al foc definitiu.

Qui se’n recorda dels altres conflictes? Els qui tenen el poder per aturar tantes morts, misèria i destrucció se’ls hi ha petrificat el cor dels sentiments i se’ls hi ha assecat les glàndules lacrimals del patiment. Si els botxins fossin les víctimes de tanta crueltat ja haurien trobat les sol·lucions per acabar amb tanta maldat. Tot plegat, indignant !