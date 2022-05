Ni idea, ministre

L’error d’apreciació de Putin i la seva banda sobre com rebrien els ucraïnesos una desfilada de tancs en direcció al palau presidencial de Kíiv ha generat gran sorpresa i perplexitat. ¿Com és possible que un aparell d’estat que manava a Ucraïna només fa trenta anys, i que compta amb serveis especialitzats d’estudi, d’intel·ligència i d’espionatge, es pugui equivocar tant? Doncs molt fàcil: per la mateixa raó per la qual un ministre català, que ha viscut tota la vida les interioritats de la política catalana i que, encara que sigui un espanyolista recalcitrant, hauria de conèixer els catalanistes com si els hagués parit, arriba a la conclusió que el creixement de l’independentisme a Catalunya s’atura embrutant la reputació dels que ell considera els mascles alfa del país. Fernández Díaz, home de missa diària i mentalitat jeràrquica, observa un país en ebullició i desenfoca tots els objectes a la vista per no veure res més que Jordi Pujol i Artur Mas. Els llança Villarejo al damunt i es convenç que, mort el gos, morta la ràbia. L’A, B, C de la política diu que, davant d’una onada adversa, cal fer tot el possible perquè en mantinguin el control els rivals moderats. Si els destrueixes, el control passarà als radicals, i serà pitjor. Però per al senyor ministre, que no deu dominar gaire els abecedaris, l’ABC només és un diari amic amb horari de misses.