Debatent al Senat

El Senat va aprovar dimarts una moció que insta el Govern espanyol a fer costat a la transformació de la Fàbrica Nova de Manresa en un espai universitari i a buscar finançament per fer-ho possible. Que la moció prosperi obre un camí que caldrà orientar cap als pressupostos generals. Manresa ha d’aspirar a trobar diners allà on n’hi ha de debò, que és de Madrid. Tanmateix, alhora que s’aplaudeix la iniciativa, té sentit expressar sorpresa pel fet que tres grups polítics representats a l’Ajuntament de Manresa, ERC, Junts i PSC, hagin d’anar al Senat a discutir sobre textos de mocions, en comptes de pactar a Manresa una posició conjunta. La disputa permanent entre ERC i Junts arriba a posicions tan extremes que debaten a Madrid sobre un projecte del govern del qual formen part tots dos. La Fàbrica Nova és una projecte tan gran i encara tan indefinit que caldrà el màxim d’unitat i de compromís, i no només dels partits, sinó també de la societat civil manresana. Pretendre fer-lo realitat alhora que es fa política partidista i personalista serà un llast. El que cal és el contrari: buscar molta implicació i practicar una gran generositat.