Verde que te quiero verde», deia Federico García Lorca i cantaven un segle després Manzanita i Ketama, ara fa 24 anys. A Manresa, però, això del verd, n’hi ha uns quants a qui no els emociona, són més del gris, del ferro, del ciment. Per deixadesa, o per convicció, perquè fa modern. Alerta, però, que hi ha alguna cosa que està canviant, una revolució en marxa, la de les clavellines i les margarides.

La instigadora és una sola dona, una veïna de Valldaura que ha dit prou a veure cada dia una rotondeta de davant de casa feta un nyap i, aixada en mà i a trenc d’alba, ha decidit treure les males herbes, les pedres i la runa i plantar-hi flors. Potser es va inspirar en el grup d’alumnes del Lacetània que fa uns mesos van arranjar un solar ple de deixalles per fer-hi un hort. I potser algú altre s’inspira en ella, i el seu missatge, basat en la filosofia Ikea, la del fes-t’ho tu mateix, s’expandeix per tota la ciutat. A la plaça de Catalunya falta poc perquè el veïnat, fart, s’organitzi i elimini les gàbies després de 10 anys d’incompliments (que consti que des d’aquí crido a la prudència i a descartar aquesta opció, que és perillosa i a Manresa ja ens coneixem, que ens emocionem fàcilment; ens criden a Bilbao i hi anem quatre mil).

Dir que l’Ajuntament de Manresa no aposta pel verd no és correcte. Els projectes del Cardener i l’anella verda són interessants; anualment es dediquen 1,15 milions al manteniment d’espais verds; i en l’últim any s’han plantat 563 arbres. Però això no fa de Manresa una ciutat verda ni la dota d’un urbanisme que convidi a omplir els espais públics faci fred o faci calor; i d’això, cada vegada en vindrà més. Hi ha parcs, però en mal estat de conservació, amb comptats elements de joc, sense verd i amb els avis i la quitxalla en risc de tenir una insolació. I si avis i nets se sumen a la revolució, ja sabem com acabarà tot això: amb tirolines clandestines i aranyes casolanes.

La dona de Valldaura i les seves clavellines posen de manifest que hi ha dos problemes: la falta de respostes i que la ciutat viu des de fa vint anys sota una dictadura arquitectònica trista, sense color, la que dissenya prescindint de les persones, encaixonada en uns ideals que van ser moda en el seu moment, i que allà es manté, inalterable tot i les noves necessitats socials i climàtiques presents i futures; la que combina cistelles de bàsquet i terres de grava; la que elimina arbres de carrers i places; la que deixa bancs de ciment al sol; la de qui, en definitiva, no ha fet servir mai un parc.