Des del final del 2016, quan la Manresa Film Office, l’oficina municipal que gestiona i facilita la feina als professionals audiovisuals que volen rodar a la ciutat, es va posar en marxa, la capital del Bages ja ha acollit més d’un centenar de produccions. El desembarcament de Netflix per rodar la primera temporada de la sèrie Hache, al final del 2018 , va ser el punt d’inflexió que va servir per situar Manresa en el mapa de rodatges a Catalunya. Dels 6 projectes que es van filmar el 2017 es va passar als 13 del 2018, a la vintena del 2019 i del 2020 (pandèmia inclosa) i als 36 del 2021, una xifra que dobla els dies de filmació a la ciutat en un any i que consolida Manresa com a plató, amb l’Anònima (un equipament que ha de determinar els seus usos) com a espai clau en l’engranatge dels rodatges. La darrera? L’aposta del director manresà David Victori (No mataràs, Sky Rojo), que ha rodat per primera vegada a la seva ciutat –a proposta de la directora artística i sense saber que ell era de la ciutat– referma encara més la capacitat de Manresa com a escenari de ficció. Per prestacions i escenaris sovint decadents.