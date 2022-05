Regió7 ha estat l’escenari aquest cap de setmana del rodatge de la sèrie Tú también lo harías, del director manresà David Victori per a Disney+. Al meu lloc, o al de qualsevol altre, hi va haver actrius i actors interpretant el paper de perio-distes.

L’argument presenta com a punt de partida un atracament a mà armada dins la línia d’autobús que connecta l’aeroport amb diverses ciutats a prop de Barcelona. El resultat final és de tres atracadors que resulten morts, una persona en recerca i captura i sis testimonis incapaços d’identificar el fugitiu. L’agent Fran Garza (Pablo Molinero) i la seva companya i exparella Rebeca Quirós (Ana Polvorosa) sospiten que els testimonis no diuen la veritat. Tots sis asseguren no haver vist la cara de l’assassí, però tot apunta que han fet un pacte de silenci per protegir el fugitiu. Ja veurem la trama sencera, però sembla que hi ha una periodista que segueix amb intensitat el cas i intenta esbrinar la veritat i fer-la pública mitjançant el seu diari.

Ho sé perquè és el que han de fer els periodistes. Es tracta de persones que treballen de forma professional, que tenen l’objectivitat sempre present i han de disposar de les eines necessàries per exercir la seva feina.

Es tracta d’una feina molt sacrificada que ha passat les darreres dècades per un important procés de pèrdua de rellevància. A mesura que els ciutadans s’han considerat prou informats amb els comentaris diversos difosos per xarxes socials i per les informacions elaborades per gabinets de comunicació a sou de la font, el periodisme ha anat quedant arraconat.

De les munions de periodistes que envoltaven els portaveus i els cosien a preguntes s’ha passat a les rodes de premsa amb una munió de portaveus i tècnics que envolten un sol periodista, que pobre d’ell que no hagi entès a la primera les dades que uns altres, que fa molt temps que les elaboren i coneixen, li aboquen en pocs minuts.

Segur que la periodista de la sèrie ho farà molt bé. Patirà per aconseguir dades, es comprometrà amb el tema que té entre mans més enllà del que queda marcat en un conveni laboral, no es conformarà amb la informació institucional, intentarà contrastar-la i anar més enllà com pugui, farà preguntes incòmodes i se la jugarà per posar llum a la foscor. Perquè el periodisme és molt maco i molt necessari, com a mínim encara a les sèries de televisió.