Cervesa barata

Digueu-me pitof, però, quan planejo les vacances, una qüestió que influeix en l’elecció del destí és la disponibilitat de bars i cervesa. Si n’hi ha, perquè hi ha països on està prohibida o és molt difícil de trobar, i si té un preu assequible, perquè hi ha països o ciutats on és cara o molt cara. No soc l’únic. Al món, i sobretot a Europa i a occident per extensió, hi ha milions de persones que vinculen lleure amb consum (moderat o no) d’alcohol i que tenen en compte el factor preu-de-la-cervesa alhora d’escollir destí de vacances. I sabeu quin és un dels països d’Europa on la cervesa és més barata? Spain!, efectivament, on el preu de mig litre al bar està al voltant dels 2’5 euros però on és fàcil trobar mitjanes o canyes a poc més d’un euro. Molt més barat que a la República Francesa o que a llocs amb molta tradició cervesera com Alemanya o Bèlgica, i només equiparable a alguns països de l’est on el salari mitjà és molt inferior al d’aquí. I no, no té a veure amb de la pretesa sociabilitat mediterrània i amb allò de que el bar és tota una institució. Al Regne Unit o a Irlanda els pubs són molt més institució que aquí i el preu, en canvi, és clarament superior. I el mateix passa als altres països del sud europeu, a Itàlia, Grècia o fins i tot Portugal.

No, això no té res a veure amb la cultura ni amb el coi de mar, sinó amb un determinat model econòmic i turístic basat en els impostos baixos, la precarietat i els sous insuficients. Com els carburants i la resta de begudes alcohòliques, la cervesa està gravada amb un impost especial que determina cada estat membre de la UE. Aquí es paga 0’03 euros per cada ampolla, mentre que a Irlanda és deu vegades més i a França o Itàlia, quatre. Pel què fa als salaris, a Alemanya un cambrer o cambrera cobra de 10 a 12 euros a l’hora, mentre que a l’estat espanyol amb prou feines supera la meitat. I això sense comptar la gent que treballa sense contracte (o fent moltes més hores de les estipulades) en un dels sectors que més irregularitat laboral acumula. I és que aquest és el problema i la diferència: aquí la feina de cambrer està mal retribuïda i mal considerada. Per això la cervesa al bar és tan barata, per això hi ha tant barman malcarat, per això Espanya és el país d’Europa amb més bars per habitant, per això tenim tants bars horribles i per això –en part– rebem el turisme que rebem. I sí, ja sé que no és exactament el mateix Andalusia que Catalunya ni el Passeig de Gràcia de Barcelona que la Font del Ros a Berga, però en això, en el model de negoci vinculat al bar, al turisme i la cervesa, encara es pot dir allò tan lleig que Europa s’acaba al Pirineu. Si la cervesa fos més cara, en canvi, els cambrers podrien cobrar un salari digne, hi hauria menys establiments però els que quedessin generarien un volum d’ingressos que els permetria invertir en el local i en el negoci, vindria algun turista menys i –sap greu– faríem més birres a casa.