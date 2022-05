L’agenda i la mascareta

L’agenda d’actes culturals, festius i lúdics d’aquest diari no ocupava dues pàgines senceres amb regularitat des d’abans de la pandèmia. Curiosament coincidint amb una calorada de rècord, aquest maig ha arribat la voràgine i a tot arreu floreixen concerts, escenificacions, presentacions literàries, festes, fires... I la resposta del públic és més que bona. Tothom té ganes de gresca: els d’El Quinto Carajillo «flipen» perquè omplen la Stroika amb més de 400 persones, el Kursaal (amb la complicitat dels forns de pa) exhaureix fins a tres sessions de la comèdia Una teràpia integral, els 130 estands de l’ExpoBages convencen el públic.. Malgrat els entrebancs, s’havia anat mantenint la flama amb molt d’esforç (pregunteu a qualsevol del sector cultural), però ara sembla que ja s’ha fet foc nou i tot avança a tota màquina. Que duri!

Ara bé, voldria destacar (i aplaudir) els valents que ja es van llançar a la piscina (com diuen ells mateixos) al setembre per poder arribar a la primavera amb els deures fets. I la jugada els ha sortit rodona. Per exemple, després de dos anys d’aturada i «malgrat no tenir clar el què es podria fer», el Servei Educatiu del Kursaal va decidir tirar endavant el seus cinc projectes, que han implicat 3.800 alumnes d’una seixantena de centres educatius de la Catalunya Central. Una activitat que abasta des dels 2 als 16 anys, amb Rexics, per a alumnes de P-2; CantaXics a les Escoles, al cicle inicial de Primària; Cantània, al cicle superior de Primària; Fem Òpera!, a 1r i 2n d’ESO; i Fem Dansa!, a 3r i 4t d’ESO. Quan van obrir les inscripcions, no sabien si s’haurien de respectar grups bombolla, si hi hauria limitació d’assistència... però res d’això els va fer tirar enrera: «i ho vam encertar, perquè ara ho podrem fer tot sense restriccions, i fins i tot sense mascareta», destacava Cristina Gonzàlez Alsina, la responsable del Servei Educatiu, abans de començar el seguit de funcions amb els escolars: «totes emocionants, encara que de maneres diferents».

També a l’Escola Municipal de Música de Berga, en el marc del seu 50+1 aniversari, es van animar a impulsar la cantata La màquina del temps a principi de curs, «quan encara no sabíem com acabarien les restriccions», remarca Xavier Llobet, director del centre. I també, a hores d’ara, el que més celebra és que «no hem de cantar amb mascareta» i ho argumenta planerament: «el canvi ha estat espectacular». I diumenge el centenar d’alumnes que van cantar amb Arnau Tordera, líder d’Obeses i autor de la cantata, ho van demostrar.