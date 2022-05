Les marees de l’emèrit

La llei de la gravitació universal formulada per sir Isaac Newton estableix que els cossos s’atreuen amb una força directament proporcional al producte de la seva massa i inversament proporcional al quadrat de la distància que els separa. Com més a prop, més es nota la força d’atracció, i per això la Lluna, que és milions de vegades més petita que el Sol, té més influència en les marees. Aquest principi val tant per explicar els moviments del Sol, la Lluna i la Terra, com per entendre per què la distància és l’oblit i la proximitat reobre les ferides. La política obeeix a les lleis de la física newtoniana més del que de vegades ens pensem, i el cas de l’emèrit n’és un exemple palès: la seva força d’atracció informativa disminueix amb ritme accelerat quan augmenta la separació física entre la persona i el regne que va regnar, i a l’inrevés, l’increment proximal dispara l’atenció dels mitjans, dels polítics i del públic en general. Les característiques intrínseques del subjecte són les mateixes tant si és vist a Madrid, a Sanxenxo o a Abu Dhabi; els fets que adornen o espatllen la seva trajectòria no varien, estan fixats i són força coneguts; les xifres escandaloses no han estat esborrades, ni les regularitzacions que mostren l’existència prèvia d’irregularitats; però com més lluny de la península fixi el seu punt orbital, menys afectarà les marees de la indignació, el republicanisme i la vergonya de contemplar l’amnèsia autoinfligida de la dreta. Per la mateixa raó, quan s’ha endevinat l’ombra de la figura, s’han produït grans oscil·lacions en el nivell de les aigües, amb fortes onades i barques a la deriva. Acqua alta veneciana que no aturen els dics. L’allunyament de l’astre pertorbador significa el retorn de la calma, i si establís el domicili a les antípodes, en una illa remota i ignorada, un gran sospir d’alleujament seria exhalat per les institucions del règim. Però els republicans no compartirien la satisfacció, ja que perdrien un gran aliat de la seva causa.