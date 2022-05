El virus de l’embús

Les condicions durant el 2021 no van ser les òptimes per generar grans fluxos de turisme cap al nord del Berguedà i la Cerdanya. Tot i que la pandèmia limitava molt les possibilitats de viatjar fora del país, i que això va fer que el turisme interior rebés una empenta important, les nombroses restriccions generades per la pandèmia desincentivaven molt de sortir a la platja o a la muntanya. Restaurants tancats o molt limitats, oci nocturn inexistent, activitat cultural gairebé desapareguda... els incentius per quedar-se ben a prop de casa eren molt intensos. I tanmateix, durant el 2021 el trànsit entre Berga i Cercs, el punt crític de l’eix del Llobregat, va ser un 18% més elevat que abans de la pandèmia. No hi podria haver una dada més explícita de fins a quin punt la tendència al creixement del trànsit entr e l’àrea metropolitana i el Pirineu és indeturable, i fins a quin punt és urgent que la Generalitat executi, d’una vegada, els plans -té on triar- que tot sovint presenta per desfer el coll d’ampolla de Cercs on hi ha embussos cada cap de setmana. Si la recuperació del turisme els propers mesos és com es preveu, la situació esdevindrà insostenible.