Fibra arreu i aviat

El Govern de la Generalitat es compromet a fer arribar la fibra òptica a gairebé tot el territori del Berguedà abans que s’esgoti l’actual legislatura el 2025, un compromís que cal aplaudir perquè resulta una gran millora respecte de l’existent però que és insuficient. En primer lloc, perquè una bona part dels que estan pendents hauran d’esperar encara un any més per aconseguir una connexió que, en molts casos, tindran a mitja dotzena de quilòmetres. En segon lloc, perquè el pla continua deixant fora de la xarxa els pobles que estan en una situació més crítica, entre ells els dos més petits de Catalunya. Només suposen un 5% de la població de la comarca, un parell de milers de persones, però són els que tenen menys temps per consolidar la població que els queda i garantir que continuaran fent la funció de donar vida al seu territori, funció que és vital que continuïn fent. Hi ha tecnologies per ràdio que poden proporcionar connexió de forma provisional. La Generalitat hauria d’oferir-la com a alternativa de forma immediata. I accelerar que la fibra els arribi amb plena normalitat en un temps raonable. Si han de ser normals, que ho siguin del tot.