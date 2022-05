Compreses o Viagra?

Què és més necessari? Analitzem-ho amb xifres. La disfunció erèctil afecta a un entre cada 7/10 homes. Deixem-ho en un 8,5% dels homes. Al món hi ha uns 7.753 milions de persones. Es calcula que de dones n’hi ha un 1,8% més de dones que d’homes. Això vol dir que uns 300.000 homes poden tenir disfunció erèctil. I que uns 4.000 milions de dones menstruen cada mes.

Un 22% de les dones, a la península, diuen no poder pagar les necessitats bàsiques d’higiene mensual. Cal saber que un 2% de les dones estan clarament incloses en el llindar de la pobresa. I no poden pagar allò que necessiten de manera tan necessària. Del 22% n’hi ha que, a l’hora de comprar, han de decidir si van netes o mengen. Menjar és imprescindible per no morir; anar net és qüestió de salut però no mata. Llavors passa que moltes dones acaben utilitzant cartrons, diaris o tovallons. I la falta d’higiene fa molt perillosa la salut d’aquestes dones. Ni els cartrons ni el diaris ni els tovallons estan esterilitzats. I corren perill d’infeccions que poden posar les seves vides en perill.

La Viagra és necessària per no morir o per higiene? Rotundament no! Que hi tenen dret els homes, sí! Però per què, una vegada més el tracte que reben uns i altres és tan discriminatori i menyspreador per a les dones? La Viagra només paga un impost d’un 4%, mentre que els productes d’higiene femenina, quan el seu consum no és optatiu, han de pagar un 10%. Més del doble.

Si ara el govern espanyol té més dones que homes, com és que no aconsegueixen fer-li entendre a la ministra d’economia Nadia Calviño, que és qui ha impedit canviar aquest Iva? No seria més correcte i humà intercanviar els impostos?

La nova llei de l’avortament que acaba d’aprovar el govern del país veí (el mateix que obliga Catalunya a fer un 25% de les classes en la seva llengua), inclou un permís retributiu a partir de la setmana 39 d’embaràs. Això vol dir que l’última setmana d’embaràs, fins i tot trobant-se bé, podran deixar de treballar i se’ls pagarà igualment.

També inclou una baixa laboral en cas de menstruacions doloroses a càrrec de la Seguretat Social. Que vol dir que les empreses no hauran de pagar aquesta despesa. Però si no contracten dones, per possibles menstruacions doloroses incompliran la llei per discriminació femenina.

Llavors, aquest govern tan progressista (que deixa campar un rei corrupte i amoral, sense dignitat humana, per les seves terres fent turisme de luxe) per què no canvia l’Iva de les dones? Hi ha països que l’han eliminat!

A Catalunya, la Generalitat ha posat en marxa un pla pilot, «La meva regla, les meves regles» i ha distribuït 1.200 copes menstruals, calces i compreses reutilitzables en una vintena d’instituts. Entre noies, nois trans i persones no binàries de 3r d’ESO.

I és que tot i alguns esforços, la discriminació femenina segueix sent ultratjant. No hi ha dret! Exigim els mateixos drets. Per què encara no els podem tenir?