Al riu, més passeig

La reordenació de l’espai del passeig del Riu de Manresa que abans ocupava la discoteca la Carpa, i de la vorera i l’aparcament de tot el tram, ha suposat una millora significativa d’aquest espai manresà que tècnicament és un carrer però, en realitat, és una zona verda lineal al llarg del Cardener que s’estén des del Pont Vell fins al Pont Nou, sense cap altra interrupció per als vianants que el canvi de vorera al pont del Congost. Forma part de l’Anella Verda de Manresa, de la qual n’és el tram purament urbà. Fa vint anys era pràcticament una perifèria menystinguda; amb la millora de la qualitat de l’aigua i el creixent interès dels ciutadans pels espais verds on caminar o córrer ha anat guanyant valor, i avui és un eix molt valorat. Tanmateix, encara hi ha feina per fer. En alguns trams a l’entorn del pont de la Reforma la zona de pas és molt estreta i va minvant; la disponibilitat de mobiliari urbà és del tot insuficient, i no sobraria algun servei addicional, com potser una guingueta amb terrassa a l’estiu a la zona ara reordenada. Manresa ja no viu d’esquena al riu. Però encara hi ha molt a fer per integrar-lo i gaudir-ne plenament.