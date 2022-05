Mbappé ja té lloc al museu del Barça

El FC Barcelona està en crisi. És una realitat que compartirà la gran majoria de culers després d’una temporada en blanc i que ha acabat amb unes sensacions no gaire bones. Però qui hauria dit que, amb la temporada ja finalitzada i a falta només d’una «patxanga» a Sydney, alguns aficionats del Barça encara tindrien temps i ganes de celebrar alguna cosa. I sobretot tenint en compte que aquest «títol» no té res a veure amb el club blaugrana. Parlo del fracàs del fitxatge de Mbappé pel Reial Madrid, que ha estat molt celebrat aquests últims dies pels aficionats culers que han vist com l’etern rival s’ha quedat amb un pam de nas després que el jugador francès decidís renovar pel seu equip actual, el Paris Saint-Germain.

No amago que jo he celebrat la resolució del cas Mbappé i, per mi, no deixa de ser com un títol pel Barça aquest any. Els aficionats necessitem alegries i aquesta temporada només n’havíem tingut una, el 0-4 contra el Madrid, que va acabar sent un miratge després d’un trist final de temporada. Toca celebrar.

Hem hagut d’aguantar molts mesos, fins i tot anys, de periodistes establerts a Madrid que han assegurat contínuament a través de grans exclusives i ridícules picades d’ullet que el francès acabaria arribant a Madrid. Res més enllà de la realitat. Al final els diners, la influència d’importants personatges de França com el mateix Emmanuel Macron o el fet de poder quedar-se al seu país han convençut a Mbappé que la millor idea era quedar-se al seu club.

Reconec que és trist que aquesta situació sigui una de les poques alegries futbolístiques que hem tingut aquesta temporada, però és una realitat que esperem que Xavi i els seus jugadors comencin a canviar després de l’estiu. De fet, a nosaltres ja ens va tocar viure una situació similar amb la marxa de Neymar. Després que Piqué ens posés el caramelet a la boca amb el «se queda», el brasiler va acabar marxant també al PSG amb la idea de no quedar-se a l’ombra de Messi i també amb més diners a la butxaca. I a sobre després Messi també va marxar al club francès. Quins anys que portem...

Ara toca posar la mirada en el mes d’agost, quan començarà una nova temporada en la que esperem veure canvis i poder tornar a optar a tots els títols importants. Però ara per ara només ens queda recordar els èxits del passat, com el sextet aconseguit pel santpedorenc Guardiola en el seu primer any com a entrenador. Anar al museu del Barça és una bona manera de recordar els títols dels últims anys. Veurem si hi reserven un raconet per Mbappé.