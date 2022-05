Aparcament al barri del Xup

Al barri del Xup, de Manresa, aviat hi haurà hòsties si les autoritats no hi posen remei. Hi ha un aparcament al costat mateix del pont que creua la riera de Rajadell que alguns defensen que és privat, avisen verbalment i deixen notes als cotxes forasters de que allí no s’hi pot aparcar. Preguntat a l’Ajuntament respon: «Som coneixedors de la problemàtica respecte a aquest aparcament que, en cap cas és privat, sinó que pertany a l’Ajuntament. Actualment s’està estudiant l’opció de convertir-lo en aparcament dissuasiu, senyalitzant clarament que és públic i gratuït.»

Prego ho facin com més aviat millor, no fos cas que alguns veïns passin a avisos més... conflictius.