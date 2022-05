Comportament del rei emèrit

Intentaré explicar el com i el perquè del comportament delictiu del rei emèrit.

Va tenir una infància i joventut complexa, la seva família no disposava d’una gran fortuna, sinó més aviat el contrari. De jove va ser portat a Espanya per ser educat sota la tutela de Franco, que finalment el va nomenar el seu successor.

Al principi del seu mandat com a rei li deien Juanito el Breve, en l’Europa occidental de la segona meitat del segle XX un rei posat a dit per un dictador no podia durar gaire. Això ell ho sabia i per això cedeix gran part del seu poder perquè Espanya passi de la dictadura a la democràcia. També el fet que el seu cunyat que era el rei de Grècia, participés en un cop d’estat militar, cosa que li va fer perdre la monarquia i el va portar a l’exili, el va ajudar a prendre aquesta decisió.

En democràcia, la seva situació era imprevisible, per això, aprofitant la seva posició i l’amistat amb les monarquies petrolieres del golf Pèrsic, decideix començar a fer-hi negocis per amassar una fortuna, que no tenia, per si finalment havia de marxar d’Espanya, que ell i la seva família no haguessin de passar per les dificultats de la seva joventut. Fins aquí aquest comportament, tot i ser il·legal, es pot entendre. És com aquells alts executius que tenen una gran indemnització econòmica en cas d’acomiadament. Però resulta que la incipient democràcia era bastant dèbil, els militars estaven esvalotats i l’únic que els podia contenir, sense generar un gran conflicte, era ell. Això li dona una força que en principi no tenia. El poder polític, principalment en Felipe González (prova d’això és que encara el defensa ara) juntament amb els altres poders de l’estat, conscient de com estava el pati, arriben a un acord, tàcit o no, amb el rei. Ell controlaria als militars a canvi de tenir carta blanca en les seves activitats extraoficials. Això fa que deixi de ser prudent, que cada cop la faci més grossa i que el què en un principi podia tenir cert sentit, passi a ser un dels majors escàndols de la imperfecta democràcia espanyola.

Avui els militars ja no són un perill, però després de sortir a la llum part de les activitats delictives del rei emèrit, aquest pacte es manté, els poders de l’estat continuen protegint al rei emèrit, ja que ells en tenien coneixement, li permetien i possiblement hi col·laboraven. La neteja en els poders de l’estat hauria de ser profunda i no sembla que això vagi a passar.