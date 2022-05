El Govern espanyol prepara una llei que modificaria profundament les funcions dels jutges de pau, una figura que és, tècnicament, el primer graó del sistema judicial però que, en la pràctica, té poc a veure amb els tribunals. El jutge de pau és triat i nomenat pel ple municipal. Es tracta, per tant, d’una extensió de l’Ajuntament. Les seves funcions inclouen gestions bàsiques relacionades amb l’administració de justícia i, sobretot, mediació en conflictes locals. El jutge de pau acostuma a ser una persona respectada i consensuada, i és en aquest caràcter personal on es fonamenta, sovint, la seva capacitat resolutiva. No té una retribució estable, sinó una compensació modesta en funció de la feina. A Catalunya n’hi ha a gairebé tots els 950 municipis; en tenen fins i tot els molt petits. El Govern espanyol pretén acabar amb aquesta figura i substituir-la per un funcionari. Perdria, d’aquesta manera, l’arrelament i l’autoritat que li dona el model actual. Darrere del desig de canvi hi ha una visió centralitzadora i funcionarial, i desconfiança en l’autoritat municipal i en la vida civil. Si més no a Catalunya, no sembla que hi hagi gran cosa a guanyar.