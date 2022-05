Talment com succeeix en les erupcions volcàniques, la merda que es desplaça per les clavegueres de l’Estat està sortint a la superfície. I ho fa amb una força incontrolada a conseqüència del volum acumulat i la pressió exercida, res comparable al que succeïa quan es procedia al buidatge de les antigues comunes predecessores dels sanitaris actuals. I per si no n’hi ha prou amb la quantitat i varietat d’estrats de matèria fètida sedimentada, la pestilència putrefacta que es desprèn contamina l’ecosistema en què la política actual sembla haver-se instal·lat còmodament i amb una capacitat d’adaptació inimaginable.

L’afer Pegasus està fent possible que la merda aflori en tota la seva dimensió i que la flaire que desprèn s’escampi, de forma incontrolada, malgrat els que la remenen s’esforcin a fer mans i mànigues per a neutralitzar la pudor. En qualsevol cas i per més maniobres de distracció que es dissenyin, la crua realitat és que no es tracta de merda de muntanya i que malgrat remenar-la amb un bastó, la merda fa pudor, molta pudor, moltíssima pudor.