No sé si és demanar gaire

L’ExpoBages ha ocupat els carrers de la ciutat, el cap de setmana passat, i ens ha recordat amb rotunditat que no calia haver construït el Palau Firal, que es va construir fa anys i que, si tenim en compte que es va construir expressament per fer-hi a dins la famosa ExpoBages, en aquell moment semblava la crème de la crème.

Jo sempre he estat més fan de la Fira d’Artés, on els tractors són més grossos. Si ara l’ExpoBages el que vol és fer-se al carrer, vol dir –ho sento molt– que el faraònic palau no calia i que construir-lo va ser un fiasco. Pagant nosaltres. Miro les fotos dels que el van encarregar, construir i inaugurar i sempre m’he demanat si, honestament, ja sabien que allò fet d’aquella manera no serviria per a res o només ho dissimulaven. Sempre he defensat arreu i amb vehemència la inutilitat total del Palau Firal. Total vol dir total.

No he vist edifici més inútil en tota la meva vida. A dins s’hi fan coses, sí, posades en calçador i per ocupar espais desocupats. Coses que acostumen a demanar només un sostre, un sostre de magatzem. I prou. Vam encarregar un palau i va resultar que en va sortir un magatzem. Ni quan algú diu de fer-hi concerts o el que sigui, el palau no serveix. Ni per acústica, el palau senzillament no sap què vol dir la paraula acústica ni per alçades i mides ni per formes. Potser només serviria de pàrquing de camions. Potser. El cert és que quan es diu de fer un concert al Palau Firal es fa, naturalment, a fora, al costat del Palau Firal. Jo li fotria foc. Ho dic ara que tenim a tocar començar el gran projecte de la Fàbrica Nova. Si us plau!, mirin-se, els qui s’ho han de mirar, tot el que es va fer al Palau Firal i no repliquin ni una sola cosa. Que la Fàbrica Nova no acabi essent només un contenidor de «coses», sinó que, ara que som a l’era de les intel·ligències artificials, demano si us plau que la intel·ligència humana estigui a l’altura.

La Fàbrica Nova és, ara mateix, el vaixell insígnia de tot, i després d’anys amarrat i enfangat en el no-res burocràtic-econòmic administratiu, ara que salpa fem que ho faci a bon port. I que sigui útil. I que no només sigui gran i faraònic, sinó útil i assequible. El màxim de dies l’any. I que la ciutat percebi que millora tenint la Fàbrica Nova en marxa. I que no passi, si us plau, com l’altre gran espai oblidat de la ciutat, la Fàbrica dels Panyos. Des de petit que en sento a parlar i em faig creus que, a banda d’arranjar-ne la teulada, la ciutat no hagi sabut com festejar l’espai. Som especialistes en això. Mirar-s’ho abans i decidir amb perspectiva. No sé si és demanar gaire.