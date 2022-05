«I didn’t sleep a wink»

Llegim en el diari que els adolescents de la Catalunya central dormen massa poc (They sleep too little). Avui veurem com es dorm en anglès.

El verb dormir és sleep slept slept; ex.: Només he dormit tres hores = I’ve only slept three hours.

El verb adormir pot traduir-se per lull to sleep o put to sleep; ex.: La cançó de bressol l’adormirà = The lullaby will lull/put her to sleep.

Quan un s’adorm sense voler, pesant figues, en anglès diem fall asleep; ex.: S’ha adormit durant el discurs = He fell asleep during the speech.

El gir estar adormit (estar inconscient) es tradueix per be asleep –ex.: Silenci! Els nens estan adormits! = Quiet! The children are asleep–, mentre que diem We are sleepy quan tenim son.

El gir anar a dormir es tradueix per go to bed. Ex.: Me’n vaig a dormir = I’m going to bed.

Finalment, el gir agafar son s’expressa per get to sleep. Ex.: No vaig agafar el son fins a les dotze = I didn’t get to sleep until twelve.

El títol? No vaig aclucar l’ull.