Val Kilmer és un actor que no m’ha apassionat mai i a qui, per tant, no he dedicat gaire atenció. Fins que la plataforma Filmin ha estrenat un documental sobre la seva vida. Es tracta d’un treball tan senzill, en el millor sentit de la paraula, com el seu títol: Val. El metratge combina imatges actuals de l’actor, que hi apareix amb una decrepitud molt avançada a causa del càncer que va tenir, i imatges dels milers d’hores de gravacions que ha atresorat al llarg de la seva vida, tant en l’àmbit professional com en el familiar. Dels seus germans, de la seva mare, dels seus fills, de la seva exdona, d’ell en diferents rodatges. De la pel·lícula on va fer de Batman, n’explica que la caracterització que duia pràcticament li impedia respirar i que l’obligava a moure’s com un actor de telenovel·la, amb moviments laterals forçats. Parla, també, del rodatge de L’illa del Dr. Moreau, on el seu somni de treballar al costat de Marlon Brando es va esmicolar com a resultat d’un projecte carregat de problemes. Això sí, va poder gronxar el Padrino mentre aquest jeia en una hamaca. Val torna a Texas, la terra del seu pare, per assistir a la projecció de Tombstone, i no pot contenir les llàgrimes en veure en què s’ha convertit aquell jove rutilant. I va a signar pòsters, gorres, samarretes i el que calgui al Comi-con, la Convenció Internacional de Còmic de San Diego. Assistir a esdeveniments com aquests aprofitant l’estela de l’estrella que va ser és, actualment, el seu modus vivendi, atès que, quan per fi havia pogut tirar endavant, a costa de vendre’s els terrenys que tenia a Mèxic pensant en els seus hereus, el projecte de la seva vida, va emmalaltir. Kilmer és un artista, un infant trapella enamorat i obsessionat amb el projector. El seu documental també parla de Top Gun, cinta on va coincidir amb Tom Cruise, que aquests dies n’ha estrenat la seqüela. Cruise no només la protagonitza i coprodueix, sinó que també hauria pogut pilotar els avions que hi surten perquè ell, que sol fer les escenes d’acció sempre que pot, sap pilotar avions. Com molts altres, l’intèrpret de Magnòlia fa temps que va passar a engrossir la llista dels famosos que intenten clavar les ungles a la joventut perquè no se’ls escapi a base de botox, d’àcid hialurònic i de fundes de ceràmica. Val –que també surt a la continuació de Top Gun– i Tom són l’exemple vivent de dos actors que han portat les seves trajectòries de manera molt diferent, però que, en el fons, tenen molt en comú. Tots dos viuen amb passió il·limitada la seva feina i això, en siguis més o menys devot, és d’agrair.