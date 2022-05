El valor dels polítics

Falta un any just per a les eleccions municipals i els partits ja estan en ple procés de concretar els caps de llista i de començar a elaborar les llistes. I com si fos un moviment en crescendo, els responsables de política local cada vegada tenen més problemes per trobar aspirants. El desprestigi de la política cada cop és més gran, i això retreu la majoria de les persones que tenen activitats personals i professionals engrescadores i estimulants, que no veuen al·licient en buscar-se maldecaps en una activitat exigent i compromesa que no és gens valorada. Com a conseqüència, es va limitant l’accés a la política a persones que no tenen gran cosa millor a fer, o que troben interessants les compensacions econòmiques -sovint molt modestes- que s’hi poden obtenir. El resultat és que el lideratge dels nostres municipis es posa en mans de persones cada cop menys preparades. En certa forma, aquesta societat s’ho ha buscat. Ser polític està mal vist, i els que s’hi dediquen no reben ni una bona retribució ni un reconeixement suficient. En aquesta situació, cal molta vocació o molt poca feina per dedicar-s’hi. Cal regenerar la política i revaloritzar-la. Si no, hi perdem tots, i molt.