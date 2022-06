Que la suma sumi

El nou pol de recerca de la Catalunya central, batejat IRIS-CC com a acrònim de l’Institut de Recerca i Innovació en Ciències de la Vida i de la Salut a la Catalunya Central, va ser presentat ahir després de molts mesos de gestació silenciosa en què s’ha posat d’acord, sota el paraigua de la UVic-UCC, la major part d’organitzacions del sector sanitari d’aquesta part de Catalunya. Neix per dotar el territori central d’un gran institut de recerca capaç de participar en un mercat on ara treballen els instituts vinculats als grans hospitals metropolitans i de les tres capitals provincials. La recerca de primer nivell demana molts recursos i grans dosis d’especialització que exigeixen, també, una certa escala. Aquest és l’argument que impulsa la unió. La Catalunya central ha de veure-ho com una aposta esperançadora, per bé que també té els seus riscos. En aquests moments ja hi ha recerca de molt valor dirigida des d’alguns dels membres del nou institut. Sotmetre’ls a un canvi de rumb dins d’una organització burocràtica podria ser contraproduent. Una suma eficient sí que sumarà. El resultat el sabrem d’aquí a un temps, i convé que sigui positiu.