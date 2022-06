Criptoanxoves

El conte, més o menys, va així: un milionari recent compra en una subhasta una llauna d’anxoves, exemplar únic d’una marca antiga que havia estat famosa. Orgullós, convida a sopar uns quants dels seus nous amics milionaris; obre la llauna i els serveix les anxoves, que resulten ser incomestibles, ja que no havien resistit el pas del temps. Quan els explica l’origen de l’estrany obsequi, els amics l’esbronquen de valent: «Idiota, aquesta llauna no era per menjar, era per especular!»

Vaig pensar en aquesta historieta tot veient el Sense Ficció dedicat a les criptomonedes, en el qual també es parlava dels NFT, els «not fungible tokens». Apareixia un jove que havia pagat una pasta gansa per l’NFT que el reconeixia com a «propietari» d’una espectacular jugada de bàsquet. El periodista li ensenyava el vídeo al seu mòbil i li deia: «Qualsevol persona en pot gaudir veure tantes vegades com vulgui i enviar-lo a qui li sembli». I l’ufanós propietari responia: «m’és igual, el meu objectiu és revendre el certificat aconseguint un bon benefici». El registre de la propietat certifica que el meu pis és meu i tinc dret a (intentar) que només hi entri qui jo vulgui. La «propietat» d’aquella encistellada la certifiquen unes complexes sèries de dades digitals (blockchains) emmagatzemades en una xarxa d’ordinadors particulars, un mètode que no impedeix visualitzar-la fins l’infinit sense que el propietari en cobri ni un euro. La productivitat de l’actiu és nul·la, però l’expectativa que el preu augmenti fa llaminera la compra, i això, al seu torn, fa que el preu continuï pujant. De l’espiral embogida se’n diu bombolla. Hi ha bilions invertits buscant rendibilitat sense productivitat en llaunes d’anxoves incomestibles. La febre cripto és el darrer episodi, i els economistes es pregunten quanta expansió pot aguantar abans que una correcció deixi molta gent en calces. Mentrestant, aquests dines deixen d’anar a inversions que generarien benestar real per a la majoria.