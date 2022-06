L’absurd de la B-40

De totes les mancances que pateix la Catalunya central en matèria de comunicacions per carretera, segurament la més absurda és la impossibilitat de connectar amb l’entrada a Barcelona per la banda del Llobregat utilitzant l’autopista de Terrassa. És especialment absurda perquè l’obra –la B-40– fa anys i panys que està començada i perquè la relació entre el cost que suposaria completar-la i els beneficis que generaria fan inconcebible que encara no existeixi. I ho és encara més perquè d’aquesta connexió no en sortirien beneficiats només el Bages, el Berguedà i el Solsonès sinó, sobretot, els dos Vallès i el Baix Llobregat. Ahir, ajuntaments i empresaris d’aquestes tres comarques van fer una acció reivindicativa a la B-40. Van denunciar els incompliments de l’Estat i van exigir que l’obra quedi acabada aquest any. Es tracta de només sis quilòmetres entre Viladecavalls i Olesa de Montserrat, un tram eternament pendent de les obres del qual els usuaris de l’autopista de Terrassa a Manresa són testimonis permanents. I no hi ha manera d’acabar-les. Més absurd, no pot ser.