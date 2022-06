A distància, però bé

El Departament de Salut acaba de publicar un informe, que trobareu detallat en aquesta edició, amb les dades d’atenció telemàtica de l’any passat, que es comparen sobretot amb les d’abans de la pandèmia. El creixement és exponencial. Althaia en va fer 80.000, quatre vegades més. Es ben cert que, durant la pandèmia, l’atenció telefònica i telemàtica ha permès mantenir en funcionament l’atenció mèdica alhora que mantenia baix i controlat el flux de ciutadans als centres sanitaris. Ha estat una gran aportació. I no hi ha dubte que un bon us de les telecomunicacions pot fer que l’atenció als pacients sigui més ràpida i eficient. La Generalitat vol anar per aquest camí, i cal aplaudir que sigui així. Tanmateix, això ha de ser compatible amb una altra realitat. Molt sovint, l’atenció telefònica i telemàtica és totalment insatisfactòria. Molt sovint, ni tan sols no és possible trucar al teu CAP perquè ningú no despenja el telèfon. Molt sovint, hi ha metges que no tenen cap pressa a tornar a veure els pacients com abans de la covid i gairebé els demanen que s’autoexaminin. Molt sovint, l’atenció a distància és molt superficial i deficient. Això, també cal tenir-ho present.