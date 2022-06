De gallet fàcil

La relació entre Estats Units i les armes es podria definir com a tòxica. Aquest dimecres hi va haver un nou tiroteig a un hospital de Tulsa, a l’estat d’Oklahoma, que va acabar amb cinc morts un dels quals era el mateix atacant que s’hauria suïcidat. La setmana passada hi va haver un altre, encara més mortífer. Un jove de 18 anys armat va entrar a una escola d’Uvalde, a Texas, assassinant a 19 nens i dues professores abans de ser abatut per la policia.

Aquest incident va tornar a revifar el debat de la venda d’armes a Estats Units. Tot i el debat, els representants polítics del país, ni demòcrates ni republicans, en cap moment han plantejat treure les armes dels carrers. Fins i tot l’expresident Donald Trump va suggerir que la millor solució per evitar que es produeixin tiroteigs massius a les escoles és armar els professors i que hi hagi un agent armat a l’entrada de l’escola. Els defensors de les armes proposen tirar més gasolina al foc i augmentar la presència de les armes a les escoles. Un entorn educatiu immillorable pels infants, sens dubte. En les últimes setmanes he pogut tenir un parell de converses sobre el tema amb gent que li agradaria poder disposar d’una arma aquí a Espanya, «per defensa pròpia». Però no val tot. La llei preveu la legítima defensa que pot exonerar de responsabilitat penal a l’autor dels fets. Ara bé, s’han de donar una sèrie de casuístiques alhora que fan complicat que es pugui aplicar en determinades situacions. Les persones amb qui parlava em relataven la violència que es viu actualment a Espanya. Violència n’hi ha, però és feina de les forces de seguretat gestionar-la. Comparem-nos amb Estats Units. Perquè a Espanya no es produeixen tiroteigs massius en escoles o hospitals? La raó més simple és perquè la gent no pot accedir a una arma. Els criminals, si volen tenir-ne ho faran, però és complicat que una persona «de carrer» en pugui aconseguir. Aprovar la venda d’armes a Espanya només afavoriria que la gent fes justícia pel seu compte. Ull per ull. Només fa falta obrir una mica la mirada, sense pensar tant en un mateix, per entendre que obrir la veda a les armes implicaria que episodis com els que es viuen a Estats Units fossin més comuns aquí. Crec que ningú vol que això passi. Segons l’FBI, hi va haver 345 «incidents de tiradors actius» a Estats Units entre 2000 i 2020, que van acabar amb més de 1.024 morts i 1.828 ferits. I això només són tiroteigs massius, les morts per arma de foc són moltes més. Jo proposo que a gallet fàcil, pólvora mollada.