Inversions 2021

Tots els agents polítics, econòmics i socials han sortit en tromba manifestant el seu malestar pel baix grau d’execució de les inversions a Catalunya per part de govern l’any 2021. No n’hi ha per menys, un 36% no és admissible. Enguany, quan per l’aprovació del pressupost, ERC hi va incloure la creació d’un òrgan de seguiment, vaig pensar que per fi s’anava a l’arrel del problema. Per desgràcia no ha estat així, perquè Esquerra encara ha de nomenar el seu representant. Aquests dies correm-hi tots i el govern de la Generalitat demana reunions a tort i a dret per reclamar els incompliments.

Faria bé la ministra d’explicar en profunditat el perquè les empreses que depenen d’ella han executat tan poc del previst, especialment Alta Velocidad Española i Adif. L’única manera que hi ha de fer front al populisme és amb transparència, donant explicacions i fent pedagogia. El gruix de l’incompliment pressupostari es troba a les obres d’electrificació del corredor mediterrani de Tarragona a Amposta, el concurs de les quals es va fer a mitjans de setembre, per tant, l’adjudicació ja s’ha fet el 2022. El perquè al setembre i no al gener, ho desconec, però segur que no és que algú no volgués que es fes, el més probable és que al projecte li faltes algun document per poder ser efectiu. Si la ministra donés explicacions d’aquesta obra i de totes les altres, segurament caurien molts mites, perquè sovint la documentació que falta no és de cap Ministeri.

Hi ha un fet que enguany segur que hi té molt a veure, la Comissió Nacional del Mercat de la Competència l’any passat va posar una sanció de grans proporcions a les grans empreses constructores espanyoles, perquè va poder demostrar que es repartien els concursos entre elles. Estic convençut que han contestat fent gruar els tècnics, discutint el preu de totes i cada una de les partides a les obres. Enguany ja es nota una certa millora, els que agafem la Renfe veiem com estan canviant tota la xarxa semafòrica per evitar accidents com el de fa dos anys. I molt aviat veurem la represa definitiva de la B-40 de Terrassa a Abrera.

A Madrid no hi ha cap mà negra, el que sí que hi ha són alts funcionaris que, sense cap mala voluntat, desconeixen moltes de les realitats. L’Espanya autonòmica ha creat un funcionariat capitalí. No és que als ministeris no hi hagi catalans, és que n’hi ha molt pocs que no siguin madrilenys. Per què? Per què les diferents administracions autonòmiques i locals, sobretot grans ajuntaments i diputacions, paguen millor que els ministeris. Avui en dia el català, però també l’andalús, valencià, etc. que va de director general a un ministeri ho fa per militància, perquè segur que hi perd diners, respecte al seu lloc a l’administració en què sigui. Si realment volem construir un Estat de caràcter Federal, també caldrà afrontar aquesta situació.

P.D. La sobreinversió de Madrid s’explica pel rescat de les autopistes i perquè moltes de les inversions no regionalitzables es computen a Madrid, com les inversions a les seus ministerials o la compra de trens.