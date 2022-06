gent gran fent força

La Plataforma en Defensa de les Pensions i els Drets de la Gent Gran de Manresa s’ha posat com a objectiu aconseguir una residència pública a la ciutat i la seva pretensió agafa cada vegada més embranzida. Després d’uns mesos donant voltes al paper de l’Ajuntament en el projecte de residència del Xup, l’entitat ha obert la seva perspectiva i s’ha orientat a aconseguir un compromís polític de la Generalitat. L’Ajuntament s’ha tret la pressió de sobre i la Plataforma ha aconseguit el suport dels grups polítics municipals, inclosos els d’ERC i Junts, que governen la ciutat i el país i ahir es manifestaven al costat dels avis. En comptes de barallar-se, ara comparteixen pancarta, cosa que posa ERC i Junts en una posició força peculiar. Sigui com sigui, els insignes veterans de totes les lluites de l’esquerra a Manresa que ara encapçalen la reivindicació com a jubilats estan generant un corrent de suport molt considerable, que es concreta en mil signatures recollides en dues setmanes a favor de la residència, i una nova manifestació de gent gran ahir. S’està generant una força considerable, i el Govern català hauria de deixar de fer com si plogués.